Bmw eDrive Zone per guidare i plug-in come dei full electric

Bmw lancia il servizio che trasforma la modalità di guida delle ibride plug-in in full electric con con l'eDrive Zone che sarà disponibile in 80 città europee. Questo sistema sarà possibile grazie al 'geofencing', una sorta di recinto virtuale che consentirà di definire le Bmw eDrive Zone, ovvero, le aree cittadine dove sarà possibile guidare la propria auto ibrida plug-in in modalità a zero emissioni (nelle ottanta città europee stabilite, al momento, dalla casa di Monaco): in queste aree il passaggio al pure-electric avverrà in automatico. Questo servizio è ora disponibile in tutte le varianti dei modelli ibridi Plug-inBMW 745e, BMW X5 xDrive45e e la berlina BMW 330e. Altri modelli seguiranno in successione.



Il progetto, nato da una sperimentazione condotta d Rotterdam, si prepara ad essere utilizzato in 80 città europee, di cui 58 tedesche le quali hanno già definito una zona a basse emissioni. Oltre a ciò, ci sono altre 20 aree principali delleprincipali città in Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio e Francia. L'elenco sarà ampliato in futuro per includere altri Paesi e città. Al momento, non è presente alcuna città italiana.



Per incentivare ulteriormente l'utilizzo della trazione elettrica, Bmw ha messo a punto anche un concorso. Grazie al programma fedeltà 'Bmw Points'che sarà introdotto nel corso dell'anno, i possessori di una ibrida plug-in Bmw saranno premiati in baseal numero di chilometri effettuati muovendosi in modalità solo elettrica. Ogni chilometro guidato elettricamente conta, e all'interno di una eDrive Zones è possibile raccogliere il doppio dei punti. Raccogliendo un numero sufficiente di punti, i partecipanti possono ottenere premi come ad esempio ricariche gratuite per i propri veicoli.