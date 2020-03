Askoll EVOlution, nuovi colori in vista della primavera

In vista della primavera che si avvicina gli scooter EVOlution di Askoll inaugurano la gamma di colori inediti e nuove grafiche. Sono in totale quattro le tonalità scelte per le forme semplici ed essenziali degli ultimi nati della casa vicentina.



Oltre alla livrea Silver metallic matt, con banda a contrasto nera, gli scooter EVOlution saranno disponibili anche nelle versioni Shiny metallic blue, impreziosito da dettagli silver, Glossy pastel white e Matt metallic titanium, caratterizzate da una banda laterale rosso fuoco. Sotto alle nuove livree, le prestazioni tecniche non cambiano. Doppio freno a disco, sella allungata, display digitale con modulo connettività e comunicazione Bluetooth con App dedicata, accomunano entrambi i modelli della gamma, che variano però nelle performance.



eS2EVOlution è dotato di motore elettrico brushless ad alta efficienza energetica, con una potenza di 2.2 kW, coppia da 130 Nm alla ruota, ed è alimentato da due pacchi batteria agli ioni di litio con una capacità complessiva di 2,1 kWh e 7,6 kg di peso. Raggiunge una velocità massima di 45 km/h e ha un'autonomia fino a 71 km. Maggiori le prestazioni di eS3EVOlution che raggiunge una velocità massima di 66 km/h e garantisce un'autonomia fino a 96 km. Il motore elettrico brushless Askoll ad alta efficienza energetica, con magneti in terre rare, è alimentato da due pacchi batteria agli ioni di litio con una capacità complessiva di 2800 Wh e 8,1 kg di peso per pacco batteria. L'impianto frenante con sistema CBS garantisce la massima sicurezza, in qualsiasi condizione di utilizzo. Le sospensioni, idraulica telescopica sull'anteriore e a mono-ammortizzatore sul posteriore, e le grandi ruote (80/80-16'' l'anteriore e 90/80-16'' il posteriore), permettono ad eS2EVOlution e eS3EVOlution di adattarsi a qualsiasi percorso. I grandi pneumatici sono a doppia mescola (morbidi ai lati e più rigidi al centro) per garantire maggiore aderenza in curva e scorrevolezza in viaggio.