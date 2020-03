Porsche, rete di ricarica con 'Porsche Destination Charging'

Un programma speciale per creare una rete di ricarica a firma Porsche. La casa tedesca ha deciso di investire nella creazione di una rete globale di ricarica. Il programma porta il nome di 'Porsche Destination Charging' e nel suo piano c'è la creazione di un totale di 1.035 stazioni di ricarica, distribuite in circa 20 paesi nei quali sono commercializzati i modelli plug-in di casa Porsche e la nuova elettrica Tycan. L'installazione di altri 900 stazioni è prevista entro la fine di quest'anno. I punti di ricarica sono situati all'interno di alberghi selezionati, aeroporti, musei, centri commerciali, club sportivi, porti turistici e punti di passaggio. Qui, i clienti Porsche possono caricare i loro veicoli gratuitamente. "Grazie a 'Porsche Destination Charging' - ha commentato a proposito Martin Urschel, Vice President Smart Mobility Sales & Operations di Porsche - stiamo aggiungendo posizioni particolarmente popolari alla nostra rete di ricarica, sottolineando anche la nostra pretesa di essere tra i protagonisti dell'espansione della mobilità elettrica. Entro la fine del 2020, puntiamo a fornire un totale di 2.000 posizioni di ricarica". In Europa, l'offerta si estende da Germania, Spagna e Italia ai paesi del Benelux e ad alcuni mercati dell'Europa orientale. Oltre a quest'area geografica, con 'Porsche Destination Charging' una fitta rete di stazioni di ricarica sarà anche realizzata in altri paesi, come ad esempio il Brasile.