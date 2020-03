Citroen, Ami elettrico entra nella flotta Free2Move

Da questa primavera, Free2Move aggiungerà alla sua offerta di veicoli la Ami - 100% ëlectricdi Citroën. Questa compatta 100% elettrica sarà guidabile senza patente a punti e a partire dai 16 anni. Senza durata minima di noleggio, Ami sarà disponibile con due formule: senza abbonamento, con noleggio a 0,39 euro al minuto, 18 euro la prima ora (poi 9 euro all'ora per le ore successive) e 60 euro al giorno; con abbonamento mensile da 9,90 euro senza vincoli, il noleggio a 0,26 euro al minuto, 12 euro la prima ora (6 euro all'ora per le ore successive) e 40 euro al giorno.



Free2Move permette di localizzare e prenotare oltre 500 veicoli elettrici all'interno di Parigi, ma anche a Issy-Les-Moulineaux, Vanves, Sèvres, Saint-Cloud e Saint-Mandé.



Accessibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette, la flotta di Free2Move è composta ora da Citroën C-Zéro e Peugeot iOn 5 porte e 4 posti. Dopo l'utilizzo del veicolo noleggiato, l'utente può parcheggiare liberamente sui posti autorizzati e sulle stazioni Autolib' indicate dall'applicazione Free2Move. Per organizzare un tragitto su misura, l'utente ora può accedere anche a un pannello completo di servizi di mobilità (scooter, biciclette, monopattini, NCC e trasporti condivisi…).