FCA, arriva Easy Wallbox per ricarica elettrica plug-and-play

FCA, grazie alla collaborazione con Engie Eps, lancia Easy Wallbox il primo sistema di ricarica per auto ibride plug-in o 100% elettriche accessibile a tutti e senza modifiche all'impianto domestico. Questa soluzione realizzata in esclusiva per Fiat Chrysler Automobiles, permette infatti di collegare la centralina direttamente ad una presa domestica per spine Schuko e ricaricare immediatamente la vettura nuova appena ritirata dalla concessionaria.



Una novità assoluta - è stato sottolineato oggi durante una conference call di FCA da Carlalberto Guglielminotti, CEO di Engie Eps - perché permette di procedere come si fa quando si acquista un televisore o un elettrodomestico, cioè secondo il principio del plug-and-play, cioè infila la spina e utilizza da subito. ''Si tratta di un aspetto fondamentale per la diffusione dell'elettrificazione - ha ribadito Guglielminotti - Easy Wallbox è un prodotto interamente progettato e fabbricato in Italia, l'unica wallbox per cui fino a 2,2kW non sono necessari installatori o elettricisti.

È il frutto delle attività dei circa 100 tra ingegneri e ricercatori di Engie Eps che da oltre 15 anni, in sinergia con i Politecnici di Torino e Milano, permettono alla tecnologia italiana di ottenere un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale''. Inoltre con una linea elettrica dedicata, la Easy Wallbox, che verrà fornita con tutti i prossimi modelli elettrificati (come Jeep Renegade 4xE) ed elettrici di FCA ed opera fino a 7,4 kW, permette di caricare l'auto più velocemente senza dover acquistare un altro dispositivo.



''Il cammino intrapreso - ha illustrato Roberto Di Stefano, responsabile di e-Mobility in FCA - non è la semplice elettrificazione dei veicoli, ma un modo completamente differente di intendere l'uso dell'auto e la mobilità in generale''. Sono numerosi i modelli elettrici ed elettrificati in arrivo: dalle Fiat Panda e 500 Hybrid già in vendita alle Jeep Renegade e Compass PHEV che lo saranno nella prima metà dell'anno, fino alla Nuova 500 (che sarà svelata il 3 marzo a Ginevra) e al Ducato completamente elettrici che arriveranno più avanti. Sono il primo, fondamentale tassello di una strategia completa e articolata, un nuovo modo di concepire la mobilità che mette al centro l'ambiente senza perdere di vista le necessità del cliente.



''Per questo motivo - ha continuato Di Stefano - FCA sta componendo un vero e proprio ecosistema di prodotti e servizi in grado di soddisfare le aspettative di chi utilizzerà le vetture elettriche ed elettrificate, per trasformare l'uso di queste auto in un'abitudine diffusa e consolidata''. La partnership con Engie Eps, emblematica di questo nuovo modo di operare, comprende la realizzazione nell'impianto FCA di Mirafiori a Torino del più grande progetto sperimentale Vehicle to Grid (V2G) al mondo ma anche della Solar Power Production Unit in collaborazione anche con Engie Italia.



''Grazie al progetto pilota V2G - ha concluso Di Stefano - stiamo realizzando un asset composto a regime da 700 veicoli elettrici, in grado di produrre 25 MW di potenza energetica ed erogare servizi di stabilizzazione alla rete elettrica nei periodi in cui i veicoli non sono utilizzati. Invece, i pannelli fotovoltaici del secondo progetto, installati su 120 mila metri quadrati di tetti e a copertura di 1.750 parcheggi, 30 mila metri quadrati, saranno in grado di produrre 15 MW di potenza energetica, contribuendo alla riduzione delle emissioni per oltre 5 mila tonnellate di CO2 all'anno e fornendo energia sostenibile per la carica dei modelli elettrificati prodotti a Mirafiori''.