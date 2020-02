Yamaha presenta il suo super-motore per auto elettriche

Dopo aver fornito a Volvo fino al 2011 l'eccellente motore B8444S, un V8 benzina 4.4 da 315 Cv, Yamaha ritorna nel settore dei propulsori automobilisti. Lo fa questa volta, però, con una moderna unità per auto elettriche che sarà messa a disposizione dei costruttori in diversi 'tagli' per coprire potenze erogate fra 35 e 200 kW, cioè da 47 a 237 Cv. Come specifica il comunicato della Casa giapponese - la cui immagine è stata legata dal 2004 al 2010 e dal 2013 al 2019 al binomio Moto GP Valentino Rossi - si tratta di un motore sincrono a magneti permanenti che potrà essere ''personalizzato in base alle esigenze specifiche dei singoli clienti'' e per mostrarne le potenzialità ha realizzato un video (https://www.youtube.com/watch?v=sC9bC3e6_mY) in cui il prototipo della nuova unità elettrica viene collaudata su quella che potrebbe essere una Alfa Romeo 4C mimetizzata.



Non è la prima volta che Yamaha si spinge nel mondo delle quattro ruote: a parte la parentesi della Formula 1, che l'ha vista in pista fra il 1989 e il 1997 come fornitore di motori a vari team, vanno ricordati il progetto di vettura sportiva con motore V12 denominato OX99-11 (solo 3 esemplari costruiti) e l'altra berlinetta Sports Ride che venne mostrata al Tokyo Motor Show del 2015.