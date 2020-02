Engie e Iveco, prima stazione gas naturale a Torino

Iveco inaugura con Engie a Torino la prima stazione di rifornimento di gas naturale per mezzi pesanti. Sviluppata su 5.000 mq, nel quartiere generale di Iveco, sarà aperta ai veicoli a gas naturale dalle 6 alle 21, dal lunedì al venerdì: con un pieno un camion con portata fino a 40 tonnellate può percorrere 1.600 chilometri. Presenti all'inaugurazione gli assessori della Regione, Matteo Marnati e del Comune, Alberto Unia. "In Italia - spiega Mihai Daderlat, business director del mercato Italia di Iveco - le stazioni sono 62. In Europa si passerà quest'anno da 250 a 350. Altre 20 nasceranno in Italia". "Iveco ha un ruolo di facilitatore dei processi di diffusione di questo tipo di tecnologia", dice Fabrizio Buffa, Gas Business Development Manager di Iveco. "Lo sviluppo di una rete di infrastrutture di rifornimento a Gnl permette di diminuire gli effetti inquinanti per i trasporti pesanti", osserva Matthieu Bonvoisin di Engie Italia.