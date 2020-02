Da aprile in India solo carburante 'Euro 4' contro lo smog

L'India è pronta a passare all'uso della benzina e del diesel meno inquinanti al mondo dal prossimo primo aprile: lo ha dichiarato Sanjiv Singh, presidente della Indian Oil Corp (IOC), l'azienda che controlla quasi metà del mercato indiano del carburante.

Singh ha detto che quasi tutte le raffinerie dell'India hanno iniziato a produrre un carburante che ha gli stessi requisiti della benzina di tipo 'Euro 4' alla fine dell'anno scorso e che, in pratica, hanno tutte terminato le procedure per la sostituzione della vecchia benzina o diesel con il nuovo.

Secondo il quotidiano The Indian Express, il processo è stato realizzato in appena tre anni dal momento della decisione di bandire il carburante più inquinante, mentre, nel frattempo nessun'altra delle economie leader del mondo ha fatto un passo simile. L'India aveva adottato l'equivalente dell'Euro 3 nel 2010, per poi stabilire, nel 2017, di passare all'Euro 4.

Tutte le stazioni di rifornimento di Delhi sono già fornite solo di Euro 4 dall'aprile del 2018, anche se questo non ha salvato la città dall'essere una delle capitali più inquinate del mondo.