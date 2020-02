India, 300 stazioni di Tata Power per la e-mobility

L'India in cammino verso la mobilità elettrica: la Tata Power, ramo del gruppo Tata, ha annunciato oggi che entro la fine di marzo saranno trecento le stazioni in funzione in tutto il paese per la ricarica dei veicoli elettrici. Le prime cento stazioni sono già attive nelle principali megalopoli, Delhi, Mumbai, Bengalore, Pune e Hyderabad. Secondo un manager della società, entro la fine del 2020 il gruppo ne installerà altre settecento. Le stazioni, per adesso, forniscono una carica pari a 15Kw, ma se la richiesta si manterrà al livello attuale, anticipa una fonte del gruppo, l'energia fornita potrebbe raddoppiare. Il gruppo ha anche annunciato l'intenzione di installare, su richiesta, stazioni nelle case private.

Il governo indiano ha dato un assist importante all'uso dei veicoli elettrici, abbassando la GST, la tassa corrispondente alla nostra Iva, dal 12 al 5 per cento, ed esentando il proprietario dal pagamento della "tassa stradale". Lo scorso dicembre la Piaggio ha lanciato in India il primo veicolo a tre ruote elettrico, l'Ape Piaggio ECity, alimentata da quattro batterie smontabili, che possono essere sostituite rapidamente alle stazioni gestite dalla Sun Mobility, senza dover attendere tempi lunghi di ricarica:l'Ape Piaggio ECity viene pubblicizzata, appunto, sottolineando il costo ridotto della GST e l'esenzione dal pagamento della tassa stradale.