Nuova app Ataf per chi viaggia in bus a Firenze

Disponibile, da oggi, l'aggiornamento dell'applicazione ufficiale del trasporto pubblico locale su gomma nell'area fiorentina, denominata Ataf.

La nuova applicazione, che sostituisce la precedente Ataf 2.0, è scaricabile gratuitamente su Google Play e Apple Store.

Secondo quanto spiega una nota di Ataf gestioni, "grazie al nuovo sistema iconografico, alla semplicità della homepage, al nuovo menù e all'essenzialità del footer, l'applicazione offre una migliore user experience per consentire alle persone di muoversi in maniera più semplice, veloce e intuitiva, pianificando il proprio viaggio con i bus della rete Ataf&Li-nea. Le nuove funzionalità interattive aiuteranno le persone che viaggiano con noi a trovare risposta alle proprie esigenze di mobilità".

Nuove funzionalità assicurano un costante aggiornamento sulle linee e le fermate di interesse, di trovare la soluzione più veloce e comoda per raggiungere la destinazione scelta; di essere 'guidati' fino alla meta; di avere l'orario esatto di passaggio di un bus; visualizzare i punti vendita autorizzati per i biglietti.