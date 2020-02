A Milano ONe, anno uno della rivoluzione elettrica

Si terrà a Milano, nell'ambito della Design Week 2020 di Milano, ONe, expo dedicata alla "e-culture" che verte su elettrificazione, mobilità, smart cities, rispetto dell'ambiente, stili di vita sostenibile e, naturalmente, design. In programma dal 23 al 26 aprile ONe, ideato e sviluppato dalla Format Division di SG Company, animerà gli spazi del CityLife: uno dei quartieri simbolo dello sviluppo della città si trasforma in Innovation Design District e per quattro giorni il pubblico potrà vivere l'esperienza della mobilità sostenibile, testando le principali novità proposte dalle più importanti case automobilistiche e motociclistiche che hanno già aderito al progetto.

Centro nevralgico delle prove è il KM ONe, circuito immerso nel parco di CityLife dove si potrà anche interagire con installazioni che approfondiranno il rapporto sempre più imprescindibile tra uomo e tecnologia. Il Palazzo delle Scintille sarà allestito a spazio-agorà in cui, da una parte prodotti e soluzioni innovative, modelli e prototipi saranno in esposizione consentendo di toccare con mano un futuro sempre più presente, e dall'altra si potrà partecipare a momenti di confronto e discussione sulla nuova rivoluzione elettrica cui stiamo assistendo.