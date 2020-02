Raddoppiati da dicembre utilizzatori app car sharing a Roma

"La nuova App del car sharing romano a postazione fissa piace agli utenti. Dallo scorso dicembre, con l'entrata in funzione della versione aggiornata grazie alla collaborazione tra Roma Servizi per la Mobilità e Almaviva, gli abbonati che la usano sono passati da circa 700 agli attuali 1500. Un risultato notevole visto il numero più che raddoppiato di utilizzatori in circa due mesi di attività. Un apprezzamento verso una tecnologia che mette a disposizione uno strumento unico, scaricabile da Android e Ios, per prenotare spostamenti anche in modalità OneWay, aprire, utilizzare e chiudere il veicolo attraverso semplici e sicuri QRCode - che hanno sostituito tessere magnetiche e codici Pin - inviare segnalazioni e gestire l'iscrizione al servizio". Lo comunica Roma Servizi per la Mobilità.