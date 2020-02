Consegnati 10 nuovi veicoli ad idrogeno a Bolzano

La Provincia di Bolzano rafforza il suo primato nella mobilità green. Oggi in piazza Magnago sono stati consegnati 10 nuovi veicoli elettrici con cella a combustibile, prima flotta di questo genere in Italia. I veicoli saranno noleggiati a lungo termine a una decina di utenti: fra questi anche la Giunta provinciale altoatesina, che intende assumere un ruolo modello in tema di mobilità sostenibile.

"Abbiamo investito con impegno e convinzione per raggiungere il nostro primato nel settore dell'idrogeno. Tocca a noi di dare il buon esempio e dimostrare che guidare a zero emissioni è possibile", ha detto il presidente della Provincia Arno Kompatscher in occasione della consegna ufficiale delle chiavi dei nuovi veicoli. Gli altri destinatari delle auto sono enti o aziende pubbliche (Eurac Research, Alperia, A22, Idm, Centro sperimentale Laimburg) ma anche aziende private. I veicoli sono stati acquistati dalla società di trasporto pubblico Sasa - che già conta nella sua flotta 5 bus a idrogeno.