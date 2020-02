Citroen, torna nel Sahara in versione elettrica

Citroën torna nel deserto cento anni dopo la sua prima traversata del Sahara. L'esposizione della replica dello Scarabée d'Or al Salone Rétromobile, per la casa francese ha segnato anche il lancio di un progetto audace, come era nello stile di André Citroën. Nel 2022, cento anni dopo la prima traversata in auto del celebre deserto, Citroën replicherà l'impresa con 'Ó.Popée', la traversata elettrica del Sahara. 100 anni dopo la prima traversata del medesimo deserto in automobile, Citroën si lancia in una nuova sfida: ripetere l'impresa, questa volta in modalità elettrica. Si tratta di un progetto che coinvolge l'aspetto umano e quello tecnologico, per promuovere forme di mobilità innovative e sostenibili e che è previsto nell'anno dell'anniversario della prima traversata: dal 19 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023. L'impresa Ó.Popée è stata presentata a Rétromobile. L'obiettivo dell'impresa non è la velocità, ma rimane un'avventura umana a bordo di tre tipologie di veicoli: del passato, del presente e del futuro.



Parteciperanno infatti due repliche di autocingolati della prima traversata: Scarabée d'Or e Croissant d'Argent; dei veicoli elettrici di serie per l'assistenza, appartenenti alla gamma Citroën 2022, oltre ad una futura concept-car 100 per cento elettrica. L'obiettivo è di ripetere il percorso storico, con un totale di 3.170 km in 21 giorni (con gli adattamenti necessari al contesto geopolitico di alcune zone da attraversare). I visitatori di Rétromobile sono invitati a scoprire fino a domenica sullo stand Citroën la replica dello Scarabée d'Or, uno dei 5 autocingolati Citroën protagonisti del primo viaggio all'origine di tutti i raid automobilistici della storia moderna. Vedere anche il comunicato stampa 'Rétromobile 2020 : Citroën festeggia i 50 anni di GS e celebra l'audacia della prima traversata del #sahara in automobile'. La riproduzione dello Scarabée d'Or è identica all'originale del 1922, perfettamente funzionante e pronta ad affrontare le sabbie del Sahara. La seconda replica, quella del Croissant d'Argent, sarà avviata quest'anno e sarà pronta per l'avventura nel 2022.