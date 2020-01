Citroën C5 Aircross Hybrid, la ricarica ancora più semplice e veloce

Con la motorizzazione ibrida plug-in, che equipaggia C5 Aircross Hybrid, Citroën accompagna il conducente proponendo interfacce chiare e intuitive, facili da leggere, da capire e da utilizzare. L'obiettivo è semplice: rinforzare il legame tra il conducente e il suo veicolo, enfatizzare la modernità del powertrain, semplificare tutte le interazioni e tutte le azioni quotidiane, per fare in modo che l'ambiente del suv possa trasformarsi in una vera e propria estensione della casa. Il conducente dispone di una modalità di visualizzazione specifica dedicata sul quadro strumenti digitale da 12,3'', per poter visualizzare gli elementi specifici dell'ibridizzazione: l'indicatore di potenza, gli indicatori della riserva elettrica e di benzina, l'autonomia in modalità elettrica e benzina, il diagramma dei flussi di energia. Quando il veicolo è in ricarica, il quadro strumenti mostra il tempo rimanente al raggiungimento della ricarica completa della batteria (in ore e minuti), l'autonomia elettrica recuperata (in km), la percentuale di ricarica della batteria recuperata (in %) e l'autonomia recuperata (in km) per ogni ora di ricarica. Inoltre, C5 Aircross Hybrid dispone di sezioni specifiche sul Touch Pad per la gestione dei parametri di ibridizzazione, accessibili direttamente da un comando dedicato sotto al Touch Pad. Si possono vedere: il diagramma di flusso dell'energia che mostra lo stato di funzionamento del sistema ibrido plug-in, le statistiche di consumo elettrico e di carburante, l'accesso alla funzione ë-Save o l'impostazione della ricarica differita della batteria.



Il comfort di viaggio si esprime anche attraverso una ricarica, ancora più semplice e più veloce. Con una presa domestica standard, la batteria si ricarica in una notte, tra 4 ore (con presa 14 A di tipo Green'up Legrand) e 7 ore (con presa standard). Con una Wall Box da 32 A, acquistata o a noleggio, e con il caricatore opzionale da 7,4 kW, la ricarica della batteria è accelerata e richiede meno di 2 ore.



La ricarica è semplificata, e può essere programmata o differita, ad esempio per sfruttare le fasce orarie con tariffa ridotta. Si può impostare tramite il Touch Pad nell'abitacolo o con l'applicazione My Citroën. La ricarica è semplice, grazie all'ergonomia dello sportellino e dei cavi di ricarica collocati sotto al pianale modulare del bagagliaio. Lo sportellino di ricarica integra due LED colorati che aiutano a seguire visivamente il processo di ricarica, che peraltro può anche essere monitorato con l'applicazione My Citroën.