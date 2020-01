Hyundai, ecco come accelerare transizione verso l'idrogeno

Sono tre i passaggi chiave per accelerare la transizione verso una società di idrogeno. È quanto ha precisato l'executive vice chairman (EVC) di Hyundai Motor Group (HMG) e co-presidente dell'Hydrogen Council, Euisun Chung in occasione del terzo meeting annuale fra ceo dell'Hydrogen Council a Parigi, in Francia.



''Non esiste alcuna scorciatoia per creare una futura società a idrogeno'' ha precisato l'EVC Chung sottolineando poi che ''è essenziale stabilire piani di implementazione dettagliati per i rispettivi settori e le diverse fasi dello sviluppo del settore''. A tal fine, Chung ha raccomandato tre importanti punti di azione: ridurre i costi attraverso l'innovazione tecnologica, creare un sistema di gestione della sicurezza globale e favorire un'ampia accettazione dell'idrogeno.



Come primo passo, Chung ha raccomandato di cercare di ridurre i costi attraverso l'innovazione tecnologica in tutti i settori dell'industria dell'idrogeno. Al fine di sfruttarne appieno il potenziale di migliore alternativa ai combustibili fossili, è necessario esplorare nuovi modi creativi per ridurre i costi in un arco di tempo più breve nell'intera catena di valore - compresi produzione, stoccaggio, distribuzione e utilizzi.



L'executive vice chairman Chung ha anche enfatizzato il ''bisogno di istituire un sistema di gestione della sicurezza globale lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno, al fine di convincere l'opinione pubblica che l'idrogeno è completamente affidabile in termini di sicurezza''.



Per favorire un'ampia accettazione dell'idrogeno, Chung ha sottolineato la necessità che ''governi e politica promuovano una visione di una società a idrogeno, i benefici e le opportunità che questa creerà''.



Inoltre, l'executive vice chairman Chung ha elogiato il lavoro e la dedizione di tutti i membri dell'Hydrogen Council e ha riconosciuto gli sforzi collettivi per far avanzare la coalizione. ''Dobbiamo essere orgogliosi dei risultati ottenuti finora, solo tre anni dopo la nascita dell'Hydrogen Council - ha detto Chung -. Oggi faremo un bilancio dei nostri progressi e rifletteremo sulle nostre valutazioni per forgiare la nostra strategia per questo e per i prossimi anni''. Nell'occasione, l'Hydrogen Council ha pubblicato un nuovo report (Path to Hydrogen Competitiveness: A Cost Perspective) che dimostra come il costo delle soluzioni a idrogeno diminuirà notevolmente entro i prossimi dieci anni, in anticipo rispetto a quanto precedentemente ipotizzato. Con il continuo aumento di produzione, distribuzione e sviluppo di apparecchiature, si prevede che i costi diminuiranno fino al 50 per cento entro il 2030 per un'ampia gamma di applicazioni, rendendo l'idrogeno finanziariamente competitivo rispetto ad altre alternative a basse emissioni di carbonio e, in alcuni casi, anche rispetto alle soluzioni convenzionali.