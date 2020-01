Mobilità sostenibile, a Firenze torna Expomove

Torna a Firenze Expomove, salone dedicato alla mobilità urbana elettrica e sostenibile: la seconda edizione si svolgerà a maggio prossimo. Ad aprire la manifestazione, il 6 maggio, nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, un convegno internazionale sullo stato dell'arte della mobilità elettrica e sostenibile in Italia. Dal 7 al 9 maggio poi addetti ai lavori, portatori di interesse e curiosi potranno partecipare alla fiera alla Fortezza da Basso (ingresso gratuito).

La cosiddetta 'mobilità futura', spiegano gli organizzatori, "sarà rappresentata a 360 gradi, dall'industria automobilistica, alla filiera dei produttori di componenti, al trasporto pubblico fino al servizio merci". Cinque i focus principali della manifestazione: mobilità privata, mobilità leggera & ultimo miglio, servizi pubblici & merci, sharing mobility, componentistica & tecnologia. "Il processo di internazionalizzazione avviato da Expomove - ha detto il suo presidente Antonio Ferro - è fondamentale per il panorama industriale italiano: l'Italia è tra i paesi che ospita il maggior numero di aziende specializzate nella produzione di componentistica nel settore "mobilità". Come partner di Expomove scelta la Fiera di Hannover.