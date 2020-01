Citroen, nuova 'firma' segna passaggio a elettrificazione

Per 'raccontare' il passaggio all'elettrificazione, Citroen lancia una nuova versione della sua firma di marca 'Inspired by you all'. Introdotta con nuovo suv C5 Aircross Hybrid, questa firma è riservata ai filmati e alle pubblicità dei modelli elettrificati del brand francese.



Ora per il marchio del double chevron compare la dieresi sulla 'e' della firma che rappresenta un duplice riferimento: alla 'e' di Citroen e a quella usata nel nome dei modelli elettrici della gamma, electric. La dieresi si trova anche sui modelli ibridi Citroen, con il logo 'hybrid' sul portellone posteriore. L'aggiunta della parola 'all' nel claim 'Inspired by you all' rafforza poi la volontà di Citroen di offrire l'elettrico a tutti. Questa nuova firma internazionale è riservata alla comunicazione sui sei modelli elettrificati della gamma Citroen per il 2020 ed è già utilizzata sul nuovo suv C5 Aircross Hybrid, versione ibrida plug-in del modello di punta di Citroen, ordinabile da novembre 2019.