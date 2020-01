Peugeot, via all'elettrificazione con hybrid e full electric

Nel 2020 Peugeot da' ufficialmente il via all'era dell'elettrificazione. La casa del Leone infatti allarga la gamma di veicoli elettrificati con l'introduzione del suv 3008 hybrid e hybrid4 ma anche dell'ammiraglia 508 fastback e SW hybrid.

Con l'arrivo di queste nuove motorizzazioni plug-in hybrid, i modelli elettrificati del marchio francese diventano sei e rappresentano lo stato dell'arte della tecnologia oggi disponibile; soluzioni che rappresentano la vera elettrificazione della mobilità, perché ricaricabili da fonti esterne e quindi in grado dimuoversi in modalità zero emissioni, da 50/60 fino a 340 chilometri. Non a caso i modelli hybrid della casa del Leone si collocano nella prima soglia della classificazione dei veicoli ibridi definita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché al di sotto della soglia dei 60 grammi di CO2 emessa per km e nelle versioni full electric e plug in hybrid hannoaccesso agli Ecobonus statali che possono arrivare fino a 6.000 euro che vanno a sommarsi agli ecoincentivi regionali ove previsti.

La svolta dell'elettrificazione riguarda comunque non solo le auto ma anche iveicoli commerciali: nei prossimi mesi arriveranno infatti anche le versioni 100% elettriche di Expert e del Boxer. In materia di full electric invece la gamma si compone di e-208ee del nuovo suv e-2008, dotate entrambe di unabatteria agli ioni di litio raffreddata a liquido. A fronte di un'autonomia (WLTP) di 340/320 km rispettivamente, la batteria può esser ricaricata anche presso le colonnine fast da ben 100 kW, il che significa poter ricaricare l'80% in appena mezz'ora.