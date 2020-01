C5 Aircross Hybrid 'va' a zero emissioni fino a 135 km/h

C5 Aircross Hybrid propone un'offerta adatta a tutti gli utilizzi, per i trasferimenti quotidiani e per i lungi viaggi, senza vincoli e in totale libertà. L'ibridizzazione regala anche il piacere di partire e di muoversi nel silenzio, senza alcuna emissione di CO2, con la possibilità di percorrere 50 kmi in modalità ZEV: un'autonomia in modalità elettrica adatta alla maggior parte dei tragitti quotidiani degli utilizzatori, fino a 135 km/h. In questo modo può anche passare una settimana senza utilizzare il motore termico, effettuando i propri spostamenti abituali, ricaricando il veicolo in base alle esigenze, a casa, al lavoro o presso una stazione pubblica. Oltre al piacere della guida elettrica quotidiana, senza emissioni di CO2 e con notevoli risparmi nell'utilizzo, la modalità 100% elettrica consente l'accesso alle zone a traffico limitato delle città, sempre più soggette al divieto di ingresso per i veicoli termici: l'ibridizzazione permette una mobilità estesa, dai piccoli tragitti quotidiani ai lunghi viaggi in autostrada. La funzione specifica ë-Save, nell'interfaccia di comando del Touch Pad, permette al conducente di anticipare i suoi spostamenti e di prevedere una riserva di energia elettrica (10 km, 20 km o batteria completa) da utilizzare quando desidera nel corso del suo viaggio, tipicamente in previsione dell'attraversamento di un centro urbano, che si trovi durante o alla fine del tragitto.



In questo modo, i clienti sfruttano il meglio delle due motorizzazioni: la possibilità di guidare in modalità completamente elettrica, con un'autonomia ideale di 50 km per i tragitti quotidiani, e la possibilità di andare più lontano, per esempio per un weekend o per le vacanze, senza preoccuparsi della ricarica grazie all'utilizzo del motore termico, parsimonioso e performante. E per una serenità sempre maggiore, la batteria è garantita 8 anni o 160.000 km per il 70% della sua capacità di ricarica.