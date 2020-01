Al Ces debutta Residenza, la stazione di ricarica di design

Al CES di Las Vegas Green Motion svela la prima stazione di ricarica frutto della collaborazione con Pininfarina. Residenza - questo il nome del progetto - è concepito per attrarre l'interesse della fascia alta del mercato, un oggetto caratterizzato dal design innovativo di Pininfarina e dalle competenze ingegneristiche di Green Motion. Grazie al controllo vocale integrato e al sistema di gestione automatica dei cavi, Residenza si pone come obiettivo quello di semplificare la vita e garantire un'interazione senza soluzione di continuità. Alla base di questo progetto c'è il principio di sostenibilità, valore condiviso dalle due realtà che hanno realizzato la nuova stazione di ricarica utilizzando componenti organici e riciclati. La partnership tra Green Motion e Pininfarina è partita dalla definizione dell'esperienza utente e del design, fino ad arrivare alla realizzazione di un modello fisico ed al lancio del prodotto sul mercato. Residenza rappresenta la nascita di una nuova collaborazione, che guarda al futuro con l'obiettivo di ottenere un forte impatto sociale per le generazioni future.