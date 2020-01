Peugeot e-208, i cinque 'zeri' che fanno la differenza

Zero emissioni durante la guida, zero rumori e zero vibrazioni, zero odori e zero cambi di marcia: nuova Peugeot e-208 si fa notare per un nuovo modo di vivere la tecnologia 100% elettrica, senza ansie o timori, grazie alla sua autonomia di 340 km (WLTP) e alle sue modalità di ricarica della batteria da 50 kWh. A bordo, la nuova 208 elettrica dispone delle funzioni di aiuto alla guida (Adas) più avanzate oggi permesse dalla legge, quelle dilivello 2. Rappresenta la massima espressione della filosofia "UNboring the Future" di Peugeot, in cui la eco sostenibilità e la tecnologia si sposano perfettamente col piacere di vivere l'auto, in tutti i suoi aspetti. Ma quest'auto elettrica si distingue anche per un'esperienza di guida davvero unica grazie ad una potenza di 136 CV (100 kW) ed una spinta che trova conferma anche nei numeri, grazie al passaggio 0-100 km/h coperto in appena 8,1 secondi.



Al volante, nuova Peugeot e-208 adatta le sue prestazioni alle esigenze e ai gusti dell'automobilista grazie alle sue 3 modalità di guida, selezionabili da un pulsante presente sul tunnel centrale. Nei lunghi viaggi, la modalità Eco dà la priorità assoluta all'ottimizzazione dell'autonomia. Nella vita di tutti i giorni, la modalità Normal è pensata per offrire il massimo comfort bilanciando prestazioni con bassi consumi.



Quando si vogliono esprimere al massimo le prestazioni, invece, la modalità Sport permette di contare sul dinamismo di un'auto quasi sportiva, capace di accelerazioni perentorie e appaganti, come l'accelerazione 0-100 Km/h in 8,1 secondi. Infine, grazie al noleggio a lungo termine per privati proposto ai clienti italiani da Peugeot in collaborazione con Free2Move Lease, ci si può mettere alla guida della e-208 con circa 350 euro al mese, calcolati su un esempio con durata 36 mesi, 45 mila km totali ed un anticipo di 3.700 euro. Un canone di utilizzo mensile che comprende anche assicurazione RCA, polizza furto e incendio, manutenzione ordinaria e straordinaria, in perfetta linea con il claim secondo cui nuova e-208 ''non si compra, ma si guida''.