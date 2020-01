Volkswagen, si studia robot per ricarica nei parcheggi

Un robot in grado di ricaricare più auto elettriche, in modo autonomo e raggiungendo i mezzi direttamente nel parcheggio. E' questo l'obiettivo di un studio targato Volkswagen e che potrebbe rivoluzionare la fase di ricarica delle vetture Green. Quello che stanno sviluppando i tedeschi è un sistema di ricarica mobile composto da due unità differenti, un dispositivo che accumula energia e un robot. Quest'ultimo può essere chiamato da ogni utente che si trova al volante di un'auto elettrica tramite un'app apposita attraverso il proprio smartphone, che porterà a destinazione il dispositivo di ricarica. Il robot di Volkswagen sarà anche in grado di collegare la spina e aprire lo sportello di ricarica della vettura, oltretutto, nel frattempo che si completa la carica di un veicolo, potrà spostarsi per raggiungere un altro mezzo che si trova in attesa di essere ricaricato, per poi tornare a prendere il dispositivo di accumulo di energia una volta che il processo di ricarica è stato completato. Ogni sistema è in grado di ricaricare rapidamente fino a 50 kW, contenendo un pacchetto di 25 kWh di potenza. Inoltre ogni robot per la ricarica automatica è dotato di sensori e di scanner, in modo che lo stesso si possa muovere liberamente all'interno del parcheggio senza alcun problema e senza andare incontro a ostacoli. Si tratta di un nuovo sistema che secondo quanto ha dichiarato Volkswagen rivoluzionerà il mondo della ricarica delle auto elettriche, portando per la prima volta il sistema di ricarica all'auto e non viceversa. Tra l'altro grazie a questi nuovi robot qualsiasi parcheggio può diventare in un attimo una stazione di ricarica. Al momento il nuovo robot di Volkswagen per la ricarica delle auto elettriche è ancora in fase di prototipo, ma dalla casa fanno sapere che potrebbe essere trasformato in realtà abbastanza rapidamente.