Suzuki, al lavoro su nuove ibride con obiettivo 90 g/km CO2

Come tutti i costruttori presenti nel mercato europeo, anche Suzuki sta lavorando con impegno nell'ambito del traguardo di 95 g/km per le emissioni medie di CO2 della 'flotta' fissato per il 2021. A Suzuki, che già produce vetture a basse emissioni la Commissione Europea ha anzi chiesto una sforzo maggiore della media fissando per il costruttore di Hamamatsu un target di 90 g/km.

Già ben radicata nell'ambito delle ibride, la Casa giapponese - secondo fonti di stampa europea - avrebbe dunque in programma di allargare a nuove soluzioni la sua strategia di elettrificazione, soprattutto per quei modelli - come Vitara e SX4 S-Cross che, a fronte di una massa e di prestazioni più elevate rispetto ad altre Suzuki, necessitano di un maggiore contributo in termini di potenza e coppia.

L'azienda vanta una grande e positiva esperienza maturata con la tecnologia ibrida leggera Suzuki Hybrid SHVS presente nei modelli Baleno, Ignis e Swift. Si tratta di un piccolo generatore elettrico (IGS ) collegato tramite cinghia al motore termico che funziona anche da motorino d'avviamento e da alternatore ed è alimentato da un piccola batteria agli ioni di litio, che si ricarica grazie alla funzione di generatore delli'IGS in frenata.

Il sistema Suzuki Hybrid funziona fornendo una leggera spinta in accelerazione e in ripresa, con conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni fra il 10 e 15%. Non è ancora stato comunicato quando saranno disponibili le versioni Vitara e SX4 S-Cross con tecnologia SHVS, che verranno comunque offerte come alternativa ai modelli con propulsione termica convenzionale omologate Euro 6d Temp e perfettamente allineate alle norme sulle emissioni.