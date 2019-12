Nissan, elettrica Leaf è auto ufficiale Maratona di Roma

Nissan corre elettrico per Roma. Leaf, l'auto 100% elettrica più venduta nella storia, è la vettura ufficiale della maratona.



Il costruttore giapponese, main partner dell'Acea Run Rome The Marathon, conferma il suo impegno a favore della mobilità ecosostenibile e invita i cittadini a fare il primo passo. Il connubio con la corsa più partecipata è ideale per la Nissan Leaf, l'auto 100% elettrica più venduta nella storia.



A questo proposito, si è tenuta oggi, presso il Museo dell'Ara Pacis di Roma, la conferenza stampa di presentazione dell'Acea Run Rome The Marathon in programma il prossimo 29 marzo 2020.



Si tratta della più grande Maratona d'Italia: lo scorso anno ha coinvolto 14.100 runner. Nella prossima edizione, i partecipanti si sfideranno lungo il rinomato circuito cittadino di 42,195 km, partendo da Via dei Fori Imperiali e attraversando i principali luoghi di interesse storico e culturale della città eterna.



Nissan metterà a disposizione dell'organizzazione le vetture Nissan Leaf, il veicolo 100% elettrico più venduto al mondo con oltre 440.000 unità commercializzate, da quest'anno Official Electric Car della Maratona. L'auto è dotata di sistemi avanzati di assistenza alla guida di serie (e-Pedal e ProPILOT) e l'abilitazione al Vehicle-to-Grid, la tecnologia che permette di immagazzinare energia grazie all'integrazione e di effettuare lo scambio binario con la rete di energia.



Nissan propone soluzioni ad alto tasso di innovazione e tecnologia per arricchire la vita del cittadino e della società, verso la dimensione di Smart City dove il veicolo è sempre più un elemento attivo.