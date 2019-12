A Milano via libera a circolazione monopattini

(ANSA) - MILANO, 9 DIC - Da oggi monopattini, segway, hoverboard e monoruote elettrici potranno circolare a Milano. Lo comunica il Comune, spiegando che si è conclusa in questi giorni la posa dei cartelli che indicano le strade sulle quali possono o non possono muoversi. Con la posa di 130 cartelli lungo la cintura esterna della città a Milano, parte la sperimentazione che proseguirà fino luglio 2021, come previsto dalle linee guida del Ministero dei Trasporti lo scorso giugno. La circolazione dei micro veicoli di mobilità elettrica è consentita nelle aree pedonali purché la velocità del mezzo non superi i 6 chilometri orari e, ma solo per monopattini e segway, su piste e percorsi ciclabili, ciclopedonali e nelle Zone 30 con il limite di velocità di 20 chilometri orari. Il Comune ricorda il rispetto delle regole anche per quanto riguarda la sosta, permessa negli stalli dedicati alle biciclette oppure al lato della strada.(ANSA).