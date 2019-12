11 nuovi bus ibridi in servizio a Genova

Una tecnologia molto particolare che permette di usare l'alimentazione elettrica alle fermate, quando i bus sono vicini alle persone, e quella termica (Euro 6) nel momento in cui il mezzo riprende a marciare. Sono queste le caratteristiche principali dei nuovi bus 'Iveco Urbanway' da 12 metri, un centinaio di posti, che entreranno in servizio sulla linea 3 di Amt, che collega Stazione Principe a Sestri Ponente.

"Sono 11 mezzi che entreranno in servizio progressivamente - ha detto l'amministratore unico di Amt Marco Beltrami - con i primi quattro su strada da domani. Abbiamo scelto la linea 3 perché assorbe 9 mezzi a regime e quindi si può coprire completamente".

I mezzi permetteranno di ridurre la Co2 tra il 30% e il 40%.

"Questo rientra nelle nostre politiche di sostituzione totale dei nostri mezzi - ha detto l'assessore alla mobilità e ambiente Matteo Campora - e pensiamo che, in tre anni, si potrà arrivare al 50% dei mezzi sostituiti".