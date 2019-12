Crossover e-Niro e Sportage MHEV, le Kia green a Courmayeur

Forte di radicate partnership con prestigiose realtà locali, Kia Motors Company Italy ha scelto Courmayeur per lanciare il proprio disegno di mobilità alternativa in alta montagna, con gli ultimi modelli 'green' - come e-Niro e Sportage Mild Hybrid (MHEV) - a svolgere la funzione di Winter Ambassador Kia per una mobilità amica dell'ambiente. La recente presentazione della gamma Eco - Friendly in occasione del lancio commerciale della nuova generazione Niro, ha ribadito l'impegno di Kia su questo fronte confermandolo come uno dei pochi brand automotive attivi sul panorama italiano in grado di offrire almeno una soluzione 'alternativa' ai tradizionali motori diesel e benzina per ogni modello della propria gamma. Un risultato, questo, che è frutto di una lungimirante visione fondata sulla capacità di analisi del mercato e dell'evoluzione della domanda del consumatore. In attesa delle novità che arriveranno nel corso del 2020, Kia Italia ha scelto una location di alto prestigio - come è appunto Courmayeur - per presentare la propria proposta invernale capace di conciliare con il minimo impatto ambientale mobilità e montagna.



La scelta non poteva che ricadere che su Courmayeur, una delle più rinomate e prestigiose località sciistiche d'Europa, che da diversi anni vede una presenza da parte di Kia a sostegno di attività sportive, sia invernali che estive, come sci, golf e ciclismo. La stagione invernale di Kia sulle vette della Valle d'Aosta si apre attraverso la partnership con la Scuola Sci Monte Bianco che conta circa 200 maestri, e che vanta soprattutto il primato di istituto sciistico più antico d'Italia. Per rimarcare l'attenzione allo sport, si rinnova anche l'impegno con Asiva, l'associazione degli sport invernali valdostani, di cui Kia Italia è storico partner per le attività sportive dei giovani snowboarder durante le gare calendarizzate per bambini e teenager in tutta la Valle. Ma non è tutto. Tra le novità della stagione invernale 2019/2020 vi sono la presenza di una Kia e-Niro come courtesy car a impatto zero per gli ospiti dell'Hotel Coeur des Niege e la partecipazione del brand coreano, in qualità di automotive partner, ad un grande evento di beneficienza organizzato da 'Slurp…!' col sostegno di Coeur des Niege. Per l'occasione, il 14 gennaio 2020, sei chef di altissimo livello (Giancarlo Morelli, Simone Fracassi, Gennaro Nasti, Stefano Sacchetti, Pasquale Torrente e Raffaele Barlotti) saranno i protagonisti di una cena di beneficienza il cui devoluto sarà impiegato per sostenere progetti sulla neve dedicati ai bambini affetti da disabilità. Kia sarà inoltre presente lungo via Roma, nel cuore di Courmayeur con la propria lounge après-ski durante tutta la stagione sciistica, allestita presso Le Dahu Café. Animeranno la stagione invernale di Kia due modelli 'green' di punta come il suv Sportage Mild Hybrid e il crossover elettrico e-Niro. Se da un lato Sportage con questa collaborazione alpina consolida il suo ruolo di brand ambassador - perfetto alfiere della gamma di motorizzazioni mild hybrid - Kia e-Niro sarà protagonista di una vera 'anteprima' sulle nevi, in attesa del lancio al pubblico previsto per il secondo trimestre del 2020. Il crossover elettrico di Kia, già largamente apprezzato nelle versioni hybrid e hybrid plug in, sottolineerà il prossimo anno, insieme ad e-Soul, il nuovo corso elettrico della marca.