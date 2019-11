Clima: ogni italiano produce 5,5 tonnellate di CO2 l'anno

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Ogni italiano produce in media ogni anno 5 tonnellate e mezza di anidride carbonica (CO2): oltre un terzo dai trasporti, un altro terzo dall'alimentazione e dai rifiuti, il resto dal riscaldamento (25%) ed illuminazione ed elettrodomestici (5%). Lo rivela un progetto del costruttore di caldaie Vaillant e dell'Università di Milano, "La tua impronta", che ha tracciato l'impronta di carbonio di un campione di 4.000 persone in tutta Italia.



Secondo la ricerca, ogni italiano emette in media ogni anno 5.533 chili di anidride carbonica. Di questi, 2.033 chili (37%) vengono dai trasporti, 1.800 (33%) da alimentazione e rifiuti, 1.400 (25%) dal riscaldamento e 300 (5%) da illuminazione ed elettrodomestici.(ANSA).