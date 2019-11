A Honda Motor Europe Italia l'Oscar della sostenibilità

Honda Motor Europe Italia ha conquistato il premio Vivere a spreco zero 2019, considerato l'Oscar della mobilità italiana. Il prestigioso riconoscimento sottolinea le pratiche virtuose che creano il minor impatto possibile su ambiente, territorio e contesto socio-economico, messe in atto da imprese, enti pubblici e terzo settore all'insegna della sostenibilità. La Filiale della Costruttore nipponico è stata premiata nella categoria 'Mobilità sostenibile', nel corso della cerimonia conclusiva della settima edizione della manifestazione, tenutasi a Roma, presso l'Auditorium del Ministero dell'Ambiente, Le motivazioni recitano: "grazie agli straordinari e innovativi piani di sviluppo portati avanti dalla Casa Giapponese per realizzare la piena elettrificazione dei suoi principali modelli in Europa entro il 2022". Tra questi c'è la nuova elettrica Honda e, recentemente presentata nei principali saloni internazionali e destinata alla commercializzazione anche nel mercato europeo. La nuova city car elettrica sarà in vendita in Italia dalla prossima primavera, e guiderà il processo di elettrificazione di Honda in Europa.



Promossa dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market, dal Ministero dell'Ambiente e dall'Università di Bologna, la manifestazione ha premiato gli sforzi industriali compiuti dall'azienda orientale compiuti per "rispondere con tempestività ai profondi cambiamenti in atto nel mercato automotive e alle nuove preferenze dei consumatori sempre più sensibili al tema della mobilità green e sostenibile".