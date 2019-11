Share Now estende car sharing a lungo termine in 27 città

Dopo la fase pilota Share Now, l'operatore nel campo del car sharing a flusso libero, annuncia l'estensione del progetto di Car Sharing a Lungo Termine in tutte le 27 città in cui è presente il servizio. A partire da oggi, quindi, i clienti potranno noleggiare i veicoli Share Now fino ad un massimo di quattordici giorni consecutivi, all'insegna della praticità e della convenienza.



''Il feedback dei nostri clienti ci ha inviato un chiaro messaggio: dopo una fase pilota di grande successo, era più che giusto portare il progetto di Car Sharing a Lungo Termine anche nelle altre città in cui siamo attivi - afferma il ceo Olivier Reppert -. In questo modo la nostra offerta si amplia maggiormente, diventando sempre più su misura e rispondente alle esigenze individuali degli utenti: scegliere una smart per raggiungere in pochi minuti un appuntamento di lavoro in città oppure noleggiare un modello BMW per una vacanza in famiglia di due settimane, da oggi è possibile grazie a Share Now''. Share Now ha acquisito la sua prima importante esperienza con il CarSharinga Lungo Termine durante la fase pilota realizzata a Milano, Vienna, Amburgo e Seattle. In queste città, i clienti hanno potuto utilizzare i veicoliper noleggi più lunghi già dall'estate scorsa.



Come risultato del lancio del servizio a Lungo Termine a Milano, anche il numero dei noleggi effettuati con i pacchetti orari è aumentato del 48% rispetto all'anno precedente. Inoltre, i clienti Share Now non solo utilizzano il servizio più frequentemente, ma lo fanno anche per periodi di tempo più lunghi. La durata media dei noleggi è, infatti, più che raddoppiata rispetto al 2018.