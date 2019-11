ALD Carsharing, soluzione di mobilità per dipendenti aziende

ALD Automotive Italia punta con forza sul servizio di Corporate Carsharing premiato anche ai Fleet Europe Awards del 2018. Il prodotto è già disponibile in Germania, in Spagna, in Olanda e in Francia, lo sarà a breve anche in Danimarca e in Norvegia.



ALD Carsharing è una soluzione di mobilità focalizzata sulle esigenze quotidiane dei dipendenti. Un servizio che consente di risparmiare sui costi e diffondere maggiore consapevolezza ambientale, dato che un'auto condivisa riduce sensibilmente il numero di veicoli circolanti su strada. I dipendenti, infatti, prendono l'auto soltanto quando hanno una reale esigenza di mobilità.



Tutto questo non si esaurisce nelle ore lavorative. Il dipendente può, infatti, utilizzare il veicolo anche per i propri spostamenti privati - per raggiungere casa dal lavoro o per un fine settimana - riportandolo poi al punto di partenza.



Ma non solo: grazie alla funzionalità Multiparking, infatti, sarà possibile aprire e chiudere i viaggi in altri parcheggi, privati o pubblici opportunamente selezionati dall'azienda in base alle proprie esigenze di mobilità, quali ad esempio stazioni o aeroporti.



L'uso per spostamenti business non genera alcun costo per il driver mentre, in caso di uso privato, il pagamento è digitale e avviene in automatico, contestualmente alla chiusura del viaggio.



Tutto questo è possibile grazie a una piattaforma digitale che consente ai dipendenti di accedere ai servizi da web o da App, scegliendo quella più adatta alle proprie esigenze, indicando la tipologia di utilizzo,aziendale o privato.