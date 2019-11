Sharing, Free Now lancia programma fedeltà dedicato ai taxi

Free Now, la piattaforma per la mobilità urbana, continua ad innovare il settore taxi, lanciando proprio in Italia, il suo primo programma fedeltà dedicato ai tassisti con licenza iscritti al servizio. I tassisti hanno aderito al programma sin dal giorno stesso del lancio, avvenuto l'11 novembre, facendo registrare diverse iscrizioni anche nei giorni successivi.

''Siamo estremamente fieri di aver lanciato nel nostro Paese il primo programma loyalty per tassisti della storia di Free Now - afferma Barbara Covili, General Manager di Free Now Italia -. Abbiamo portato avanti questa iniziativa in quanto consideriamo gli oltre 5.000 tassisti con licenza che ci hanno scelto, come dei veri e propri partner, ed è per questo che vogliamo offrire loro non solo una piattaforma innovativa che permetta di intercettare nuove fasce di utenti, ma anche un nuovo modo di vivere la loro professione, che consenta di sentirsi parte di un 'Team' e di divertirsi, accumulando punti e, quindi, premi mentre lavorano''.

Il programma fedeltà prevede che tutti i tassisti di Free Now possano maturare punti a seconda delle loro performance lavorative, come ad esempio per ogni corsa accettata o in base al rating assegnato dai passeggeri, ma anche in occasione di compleanni o di eventi aziendali. I punti saranno spendibili in un ricco catalogo premi, che include gift cards Amazon, Q8 e Tucano, così come prodotti Samsung, Imetec, Kitchen Aid e Rossignoli.