Peugeot lancerà sul mercato italiano l’Expert elettrico

Destinato agli artigiani e alle aziende attente alle politiche ecosostenibili o che devono operare nei centri storici con limitazioni al traffico, il nuovo Peugeot elettrico e-Expert sarà venduto con due tagli di batteria, per percorrenze massime nel ciclo misto (WLTP) rispettivamente di 200 e 300 km.



In consegna in Italia dal secondo semestre 2020, questa proposta 'green' amplierà l'offerta del commerciale transalpino, oggi proposto con motori a gasolio Euro 6d-Temp da 100 Cv. La nuova variante a zero emissioni sarà, appunto, in listino sia con accumulatori al litio da 50 kWh sia da 75 kWh.



Il nuovo modello EV si aggiungerà nel portafoglio dei mezzi elettrificati della Casa francese a Partner Electric, e-Boxer, e-208, e-2008, 508 plug-in hybrid e 3008 plug-in hybrid .



Sin dal lancio del 2016 Expert è stato venduto in Europa in più di 170.000 esemplari. ''Fedele al concetto di libertà - sottolineano dalla Filiale del Leone -, che permette di non dover scendere a compromessi in quanto a stile, abitabilità e capacità di carico, Peugeot ha realizzato la versione 100% elettrica del suo veicolo commerciale di grande successo''.