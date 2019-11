PSA, da Milano sfida a smart city e mobilità sostenibile

All'incontro 'Mobilità sostenibile e smart city', presso Casa Peugeot a Milano, Groupe PSA si è ritagliata un ruolo da protagonista presentandosi come interlocutore di riferimento e promotore dell'incontro, in grado di coinvolgere gli operatori che con il loro contributo convertiranno le strategie in realtà.



La spinta allo sviluppo della mobilità elettrica arriva direttamente dall'Unione Europea, che vuole anche la mobilità inserita nel generale contesto di sostenibilità ambientale.



Le competenze di Groupe PSA si esprimono su più fronti, dal consolidato know-how nella produzione di automobili, ora disponibili anche per modelli a larga diffusione con trazione 100% elettrica, all'esperienza internazionale di Free2Move, marchio del Gruppo che ha già sperimentato il car sharing 100% elettrico in metropoli europee come Madrid, Parigi e Barcellona.



L'evoluzione della scena, vede ora Milano pronta per l'inserimento in una fase operativa, che vuole la metropoli lombarda in primo piano sul palcoscenico internazionale.



''Da sempre Milano è un laboratorio che riesce ad anticipare le tendenze, superando barriere culturali e sfidando le convenzioni, ora con l'obiettivo di migliorare la qualità della mobilità, che si deve confrontare con lo sviluppo verticale dei suoi edifici - ha detto Andrea Valente, General Manager di Free2Move Italia - Lo skyline della città e la sua costante evoluzione, sono una testimonianza di quanto velocemente si stia trasformando di riflesso il trasporto individuale''. Car sharing quindi, oltre a vetture 100% elettriche in grado di essere gestite in una logica di mobilità senza interruzioni, grazie ai servizi dedicati che Free2Move ha sviluppato e testato con successo in un network europeo che comprende le 110.000 stazioni di ricarica inserite nell'app Charging Pass, emblematica rappresentazione degli ingegnosi servizi con cui affrontare le nuove sfide della transizione energetica.



Una fruibilità sintetizzata dalla libertà di muoversi in città per i prossimi 5 minuti oppure pianificare 5 anni di mobilità, grazie alle formule di Free2Move Lease che semplificano la gestione di un veicolo, a noleggio oppure in leasing, tanto per le aziende quanto per i privati.