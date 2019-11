Diesel 9.000 cc più elettrico, Scania è Sustainable Truck

Il camion ibrido Scania Hybrid L 320 ha conquistato il titolo di Sustainable Truck of the Year 2019 per la categoria Distribution. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato aFranco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di Italscania, in occasione della fiera Ecomondo di Rimini.



L'azienda svedese è stata insignita del premio promosso dalla rivista specializzata Vado e Torno per il quarto anno consecutivo.



Il mezzo premiato è disponibile sia in versione ibrida standard sia ibrida plug-in (Phev) capace di marciare per brevi tratti in elettrico puro grazie a una batteria di maggiori dimensioni, ricaricabile anche tramite rete elettrica. Ha un motore Diesel Scania da 9 litri, 5 cilindri in linea, che può funzionare a HVO (olio vegetale idrotrattato) o diesel e che lavora in parallelo ad un propulsore elettrico in grado di erogare una potenza di 130 kW (177 Cv) ed una coppia di 1.050 Nm. La batteria agli ioni di litio da 18,5 kWh, predisposta per sfruttare una finestra utile di 7,4 kWh per ottimizzarne la durata. Il veicolo può funzionare anche in modalità completamente elettrica, senza alcun supporto da parte del motore a combustione, grazie allo sterzo e al compressore dell'aria elettrici, consentendo un'autonomia fino a 10 km.



Nel ritirare il premio, Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di Italscania, ha detto: "Questo riconoscimento è un'ulteriore conferma del costante impegno di Scania nell'offrire soluzioni di trasporto che garantiscano i massimi livelli di sostenibilità, sia in termini economici che ambientali. Prosegue il nostro viaggio verso un futuro maggiormente sostenibile con un approccio 'here and now', offrendo quindi soluzioni di trasporto che consentano ai clienti che operano nei contesti urbani di mettere in atto fin da subito un trasporto sostenibile".