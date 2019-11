Citroen, offensiva 'green' van: nel 2020 Jumpy elettrico

Citroen si appresta a lanciare una grande offensiva di elettrificazione avente per obiettivo il 100% della sua gamma elettrificata entro il 2025. Questa strategia riguarderà i veicoli commerciali così come le autovetture. Il prossimo step prevede una versione 100% elettrica di Jumpy nel 2020, che beneficerà dell'innovazione del Groupe PSA in materia di elettrificazione, a cui verrà affiancata nel 2021 una versione 100% elettrica di Berlingo Van.



Lanciato nel 2016 e venduto in oltre 135.000 esemplari, Jumpy propone una gamma con 5 versioni, 3 delle quali completamente nuove (Worker, Driver e CityVan), specifiche per 3 tipi di utilizzo: il cantiere, le consegne o la città. Nel 2020 questa gamma sarà completata con un'offerta 100% elettrica: basata sulla piattaforma multi energia EMP2 di Groupe PSA, questa versione sarà proposta con 2 livelli di autonomia,per una nuova dimensione di comfort e grande serenità per il professionista che lo utilizza (200 kmsu ciclo WLTP, con batteria da 50 kWh oppure 300 kmsu ciclo WLTP, con batteria da 75 kWh). Tutto con risparmio di costi d'utilizzo, comfort e silenziosità al top senza rinunciare al volume di carico, che resta identico alle versioni termiche.