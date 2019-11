Emiliano Bezzon ha presentato questa mattina le dimissioni da comandante della polizia municipale di Torino. La decisione, secondo quanto si apprende, è legata alle accese polemiche sull'utilizzo dei monopattini elettrici in città e sulle multe dei giorni scorsi. In una intervista, Bezzon aveva attaccato l'assessora ai Trasporti, Maria Lapietra, per i ritardi nel regolamentare la sperimentazione del nuovo mezzo.