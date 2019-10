Car sharing elettrico E-R fa un anno, percorsi 1,5 mln km

Cresce 'Corrente', il servizio di car sharing 100% elettrico emiliano-romagnolo, partito da Bologna e Casalecchio di Reno e attivo da maggio anche a Ferrara, che festeggia un anno di attività con un milione e mezzo di chilometri percorsi, pari a 150mila noleggi per oltre 20mila clienti.

Gestito da Omnibus, società consortile diretta e coordinata da Tper, il car sharing Corrente ora rafforza la sua presenza nel cuore del capoluogo emiliano e la disponibilità di parcheggi, con una nuova postazione esclusiva disponibile da lunedì 28 ottobre davanti all'autostazione. Altre 40 vetture entrano poi in servizio su strada portando a 280 macchine la flotta complessiva.

Da oggi in poi, inoltre, le imprese potranno creare il proprio profilo aziendale nell'applicazione di Corrente, su cui 'caricare' tutti i dipendenti ai quali decideranno di consentire l'utilizzo del car sharing elettrico come benefit o strumento di mobilità durante l'orario di lavoro.