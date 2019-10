Francia: arriva la stretta sui monopattini elettrici

Stretta della Francia sui monopattini elettrici che hanno invaso alcune metropoli del Paese. Un decreto pubblicato oggi introduce le cosiddette 'trottinettes' e simili nel codice della strada, con l'obiettivo di regolamentare una pratica in pieno boom, soprattutto a Parigi. Tra le nuove disposizioni previste Oltralpe, limite di velocità a 25 km/h, divieto di circolare sul marciapiedi, guida vietata ai minori di 12 anni. Le nuove norme, che puntano anche a contenere gli incidenti, incluso mortali, verificatisi in questi ultimi mesi, entreranno in vigore già da domani.

A Parigi si contano oggi circa 15.000 monopattini elettrici, di cui la grande maggioranza gestiti da società di locazione 'free-floating'.