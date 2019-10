A Iveco Bus il premio ‘Sustainable bus of the year’

Per il terzo anno consecutivo l'Iveco Bus ha conquistato il prestigioso premio ''Sustainable Bus of the Year'', nella categoria autobus interurbani. Il riconoscimento le è stato assegnato per gli elevati valori di rispetto ambientale del suo Crossway Natural Power, alimentato a metano. La consegna è avvenuta al Busworld Europe Exhibition 2019, appena conclusosi a Bruxelles (18-23 ottobre). La società del gruppo CNH Industrial, si conferma così, leader nel mondo del trasporto pubblico e privato di passeggeri in fatto di tecnologie sostenibili.



L'autobus Crossway Natural Power, equipaggiato con motore a gas FPT Industrial Cursor 9 Natural Power da 360 Cv, dispone di serbatoi di gas compresso integrati nel tetto, caratteristica esclusiva e brevettata, che ottimizzano il baricentro del veicolo offrendo una maggiore stabilita su strada, e migliorano il comfort di conducente e passeggeri. La versione a gas offre così le medesime caratteristiche di accessibilità, capacita di carico e spazio per i bagagli di quella Diesel. Il veicolo assicura inoltre un'autonomia fino a 600 km ed e compatibile con il rifornimento rapido o lento. Se alimentato a biometano, l'autobus garantisce un eccellente bilancio della CO2 emessa, permettendo di ridurre le proprie emissioni di gas serra anche del 95% rispetto alla variante a gasolio. La giuria del ''Sustainable Bus Award'', composta da rappresentanti di sette importanti riviste europee del settore, ha esaminato una serie di principi di sostenibilità, in particolare la capacita di creare un'immagine positiva del veicolo agli occhi del pubblico. Tra gli aspetti elemento di giudizio rientrano, poi, la sicurezza, il comfort, i livelli di rumorosità, la possibilità di riciclare i componenti e l'impegno generale del produttore nei confronti della sostenibilità. La vittoria del Crossway Natural Power segue di un anno il successo del Crealis In-Motion-Charging completamente elettrico.