A Pisa via libera a monopattini elettrici in città

La Giunta comunale ha approvato il piano della sperimentazione della micro mobilità elettrica nel centro abitato di Pisa e del litorale. Il periodo di sperimentazione sarà di almeno 12 mesi e comunque non oltre i 24. Ammessi alla circolazione solo i monopattini e i segway, divieto di circolazione invece per volopattini (hoverboard) e monoruota (monowheel) a causa, si legge nella delibera di Giunta, "della minor manovrabilità e della maggiore difficoltà nell'utilizzo dei veicoli". "Con questo atto - sottolinea l'assessore alla Mobilità Massimo Dringoli - si ammette la circolazione di monopattini e segway in alcune zone della città, regolamentandone l'utilizzo come previsto dal decreto ministeriale. Anche questo è incentivare la mobilità sostenibile". Per guidare i dispositivi elettrici è indispensabile essere maggiorenni oppure, se minorenni, essere titolari di patente di categoria AM.