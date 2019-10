Nissan Italia partecipa a 'No Smog Mobility'

Nissan Italia, pioniere e leader della mobilità a zero emissioni, è partner di "No Smog Mobility", l'importante evento sulla mobilità sostenibile che si svolgerà il 16 e 17 ottobre a Palermo, negli spazi del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo.

In apertura alla due giorni, il Presidente e AD di Nissan Italia, Bruno Mattucci, terrà una Lectio Magistralis dal titolo "La mobilità del futuro: sostenibile, autonoma e connessa", domani 15 ottobre alle 11.00, in Aula Satellite C340, alla presenza del Magnifico Rettore dell'Ateneo Fabrizio Micari.

Il Presidente e AD di Nissan Italia inoltre presenta la roadmap aziendale della mobilità intelligente sempre più integrata nell'ecosistema di reti, infrastrutture e servizi all'interno del panel "Nuovi piani regolatori e nuove forme di mobilità: come cambiano le città con la mobilità condivisa", il 16 ottobre 2019 alle 16.30, in Aula Capitò.

Durante la manifestazione gli studenti e i docenti avranno la possibilità di provare la nuova Nissan LEAF, l'auto 100% elettrica più venduta al mondo con oltre 430mila unità commercializzate dal 2010, per sperimentare in prima persona i vantaggi di una mobilità a zero emissioni.