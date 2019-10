Tata Nexon EV, da esperienza Jaguar suv elettrico low cost

Tata, forte anche della esperienza maturata attraverso le attività 'green' della controllata Jaguar Land Rover, si appresta a lanciare in India, con il proprio brand, un nuovo suv di fascia media che sarà proposto sia in versione ibrida plug-in che 100% elettrica. Si tratta nel modello Nexon, che utilizzerà per la prima volta la piattaforma ZipTron che era stata annunciata un mese fa dal CEO di Tata Motors Guenter Butschek. Questa tecnologia, nella variante per BEV, utilizza un motore elettrico da 130 Cv e una batteria agli ioni di Litio raffreddata ad acqua, che viene racchiusa assieme alla elettronica di controllo in un contenitore modulare, facilmente utilizzabile nelle normali linee di fabbricazione. Secondo quanto dichiarato da Tata, il suv Nexon dovrebbe essere proposto del prossimo anno ad un prezzo corrispondente a 22mila euro (versione base), per essere competitivo quando nel mercato indiano sbarcheranno anche i modelli elettrici di Mahindra e Maruti Suzuki.