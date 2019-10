Volkswagen e-Up! a 23350 euro, ma in Lombardia ne costa 6900

Non solo ID.3, la nuova Volkswagen 100% elettrica presentata in settembre al Salone di Francoforte (e che arriverà a metà 2020) ma anche e-Up! ed e-Golf che sono già disponibili in Italia e che oggi possono essere acquistate a condizioni di sicuro interesse. La strategia della Casa di Wolkfsburg prende infatti che la tecnologia elettrica - una delle soluzioni più interessanti ai problemi della mobilità in rapporto alla conservazione dell'ambiente - sia alla portata di tutti e rapidamente.



Volkswagen ha dunque deciso di rinnovare la sua offerta elettrica in Italia, attraverso una netta riduzione dei prezzi di listino e introducendo importanti novità. Grazie alla nuova batteria dalla capacità raddoppiata (32,3 kWh), la city car e-Up! è in grado di percorrere fino a 260 km (WLTP) con una carica, e lo fa con un prezzo che scende a 23.350 euro. Riduzione netta anche per la e-Golf, ora offerta a partire da 32.950 euro, due gamme di prezzi che possono ancora ridursi in modo significativo grazie a sconti, incentivi statali e locali (dove presenti). In Lombardia, ad esempio, sommando tutte le agevolazioni è possibile avere la nuova e-Up! a partire da soli 6.900 euro (il punto esclamativo è davvero coerente) e la e-Golf partendo da 14.900 euro. In alternativa è possibile utilizzare la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) per avere la Nuova e-Up! a 69 euro al mese e la e-Golf a 119 euro al mese. In attesa di ID.3 che arriverà sul mercato a metà del 2020 con prezzi che partono da 30.000 euro - mentre l'edizione di lancio ID.3 1ST con molti contenuti viene già oggi proposta a 40.000 euro ed è prenotatile al sito https://www.volkswagen.it/app/prebooking/vw-it/it - Volkswagen dà oggi un segnale concreto del suo impegno per 'democratizzare' questa tecnologia sostenibile. La city car elettrica e-Up! adotta il nuovo logo Volkswagen e si rinnova nei contenuti tecnici oltre alla batteria da 32,3 kWh. Rimangono invariate le prestazioni del motore da 82 Cv (0 a 100 km/h in 11,9 secondi e velocità massima 130 km/h) ma si accorciano i tempi di ricarica. Grazie al nuovo caricatore da 40 kW in corrente continua (DC), basta circa un'ora per recuperare l'80% della batteria. Il listino della Nuova e-Up! parte da 23.350 Euro, che si riducono a 20.900 euro grazie alla promozione Volkswagen. A questo importo vanno poi ulteriormente sottratti gli incentivi statali (6.000 euro con rottamazione, 4.000 euro senza) e quelli locali ove previsti. Per esempio, sfruttando tutte le agevolazioni disponibili in Lombardia legate alla rottamazione è possibile avere una nuova e-Up! da 6.900 Euro. Anche altre Regioni, come Veneto e Friuli Venezia Giulia, e le province autonome di Trento e Bolzano offrono incentivi significativi che permettono di portare il prezzo finale tra 14.900 euro (Bolzano senza rottamazione) e 9.900 euro (Friuli Venezia Giulia con rottamazione). Pur mantenendo la sua ricca dotazione e le sue prestazioni (motore da 136 CV, autonomia WLTP di 230 km, ricarica fino a 40 kW DC) e-Golf viene proposta a 7.800 euro in meno del precedente listino e parte ora da 28.900 euro. Sfruttando le stesse agevolazioni che valgono anche per la nuova e-Up!, è possibile scendere fino a 14.900 euro. Una vera Golf, una vera elettrica Volkswagen al prezzo di un'utilitaria. In alternativa, i clienti possono utilizzare la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) 36 mesi che permette di avere la e-Golf a 119 euro al mese, versando un anticipo di 8.000 euro che potrà essere ridotto o azzerato grazie agli incentivi locali (TAN 4,99%, TAEG 6,26%).