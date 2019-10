LoJack e Regione Lombardia insieme per la guida sostenibile

LoJack Italia, società che si occupa dello sviluppo di soluzioni telematiche per le auto e per il recupero dei veicoli rubati, è partner del progetto MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) della Regione Lombardia, ideato per promuovere modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo e dello stile di guida adottato.



Aderendo al progetto, il cittadino lombardo in possesso di un veicoli euro 0 a benzina e diesel, euro 1, euro 2 ed euro 3 diesel, soggetti a partire da questo mese alle limitazioni della circolazione su quasi tutto il territorio della Regione (dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 7.30-19.30 nell'Area 1 e 2), potrà ottenere una 'deroga chilometrica', avendo così la possibilità di circolare per un numero di chilometri prefissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo: ad esempio per le vetture a benzina e gasolio Euro 0 e 1 è prevista una deroga di 1.000 km l'anno, di 2.000 km per quelle a gasolio Euro 1, di 3.000 per gasolio Euro 2 e 7.000 km per gasolio Euro 3.



I chilometri percorsi dal veicolo all'interno delle aree soggette a limitazione saranno rilevati dal dispositivo LoJack Connect, comunicati quotidianamente, nel rispetto della privacy, alla piattaforma MoVe-IN e scalati dal totale dei chilometri a disposizione dell'automobilista, il quale potrà esporre un apposito sticker sul parabrezza per indicare l'adesione al progetto Move-In per quella vettura.



Il progetto prevede inoltre la possibilità di premiare comportamenti di guida virtuosi assegnando un ecobonus chilometrico a quanti determineranno un minore impatto emissivo attraverso comportamenti come la percorrenza su autostrade a velocità compresa tra 70 Km/h e 110 Km/h o in virtù di uno stile di guida 'ecologico' (determinato attraverso una serie di parametri, tra cui l'assenza di brusche variazioni dell'accelerazione) su strade urbane. L'utente attraverso l'app di Regione Lombardia potrà monitorare i km a disposizione e quelli percorsi, oltre ai bonus eventualmente ricevuti per comportamenti virtuosi.