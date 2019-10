Auto: Patuanelli, al lavoro per Piattaforma unica colonnine

"Il ministero dello sviluppo economico, insieme a quello delle infrastrutture e trasporti, sta aggiornando il piano Nazionale infrastrutture di ricarica e sta predisponendo un decreto che prevede la realizzazione di una piattaforma unica nazionale di colonnine di ricarica per favorirne la diffusione". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli rispondendo in question time alla camera sul sostegno alla domanda di veicoli a bassa emissione.

Patuanelli,con Piano clima forte crescita veicoli green 2030

"Il Governo è in prima linea per sostenere la filiera produttiva di autoveicoli con particolare attenzione all'incentivazione di veicoli elettrici e a basse emissioni". Lo ha detto il ministro dello sviluppo Stefano Patuanelli, precisando che nella proposta del Piano integrato energia e clima si prevede entro il 2030 una crescita estremamente rilevante delle auto full electric, dei veicoli ibridi ricaricabili direttamente alla presa elettrica e altre tipologia a basso impatto ambientale". "L'ecobonus - ha detto ancora Patuanelli - ha determinato sentibile impennata veicoli elettrici che ad aprile 2019 sono state 4 volte quelle dell'aprile 2018. Un secondo strumento che diventerà operativo mediante prossima emanazione del decreto con 'vehicle greed' permetterà ai veicoli elettrici di partecipare vantaggiosamente alla fornitura di servizi al sistema elettrico e favorirà la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica". "La legge di bilancio sarà l'occasione per incentivare ulteriormente" questo percorso verso la mobilità a basso impatto, ha detto Patuanelli, ribadendo "l'intenzione di convocare il tavolo automotive per favorire la transizione tecnologica verso la mobilità elettrica".