Scania, il truck del futuro? Sarà autonomo e senza cabina

Il truck del futuro? Senza cabina, a guida autonoma. Scania presenta l'ultimo AXL, un nuovo prototipo completamente autonomo, senza cabina. Un gruppo di esperti Scania ha collaborato e sviluppato un veicolo concept il quale, pur senza la cabina, ha il sistema modulare Scania nel cuore del proprio design. Viene posta così un'altra pietra miliare nello sviluppo di veicoli pesanti a guida autonoma.



''Con il nuovo veicolo concept Scania, stiamo facendo un importante passo avanti verso il sistema di trasporto intelligente del futuro, nel quale i veicoli a guida autonoma svolgeranno un ruolo chiave - ha evidenziato Henrik Henriksson, ceo e presidente di Scania - Siamo costantemente impegnati nel creare e sperimentare nuovi concept per dimostrare ciò che possiamo fare con la tecnologia attualmente disponibile''. Per quanto riguarda i veicoli a guida autonoma, la parte software è per molti aspetti più importante di quella hardware.



Scania AXL è guidato e monitorato da un ambiente di controllo intelligente. All'interno delle miniere, per esempio, le operazioni dei veicoli a guida autonoma sono facilitate da un sistema di logistica che comunica al mezzo la missione da portare a compimento.



''Abbiamo già veicoli a guida autonoma in azione presso i nostri clienti. Fino ad ora, però, sono sempre stati utilizzati con la presenza di un conducente che può intervenire in caso di necessità. Scania AXL non è dotato di cabina per cui cambia completamente lo scenario - ha evidenziato Claes Erixon, Head of Research and Development di Scania - Lo sviluppo di veicoli a guida autonoma ha fatto grandi passi avanti negli ultimi anni.



Non abbiamo ancora tutte le risposte, lo sviluppo di prototipi come Scania AXL ci consente però di esplorare nuovi orizzonti e continuare ad accrescere le nostre conoscenze ad una velocità impressionante''.



Il motore a combustione, alimentato da biocarburanti rinnovabili, è un chiaro esempio di come il veicolo concept coniughi al suo interno l'utilizzo di tecnologie consolidate ed innovative.