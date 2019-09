Ok del Senato a mezzi elettrici negli aeroporti

Via libera da parte del Senato al ddl per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti. Il provvedimento, approvato con 187 sì e 46 astenuti, passa alla Camera. Il provvedimento sugli automezzi e attrezzature a trazione elettrica riguarda gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia. L'obiettivo è quello di ridurre il gas serra e migliorare la sostenibilità negli aeroporti. Spetta all'Enac, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, predisporre un programma di sostituzione di conversione degli automezzi e di realizzazione degli impianti di ricarica.