e_mob, PSA all'evento milanese dedicato a mobilità elettrica

Sulla scia del successo dello scorso anno, che ha visto la presenza di 21mila visitatori, torna l'appuntamento con e_mob, la rassegna della mobilità elettrica in programma al Palazzo Lombardia di Milano, da domani a sabato.



L'evento nasce in seguito ad alcuni provvedimenti chiesti dai relatori di e_mob lo scorso anno, ora in via di delibera da parte del Governo. In particolare, si tratta dell'avvio degli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici, e le agevolazioni all'installazione di wallbox in prossimità delle abitazioni private. La terza edizione di e_mob fa ora un passo avanti sul fronte della comunicazione, diventando Festival dell'eMobility, per favorire il coinvolgimento da parte del grande pubblico ed il passaggio all'azione nei confronti della mobilità a zero emissioni.



A chiudere i tre giorni dell'evento, un'intera giornata dedicata proprio al grande pubblico. Cittadini, studenti e 'popolo elettrico', potranno intrattenersi in momenti di confronto ludici e tecnico esperienziale. Un sabato all'insegna della condivisione della cultura elettrica che vedrà protagonista il raduno nazionale dei possessori di mezzi elettrici.



Gli obiettivi di e_mob sono da tempo condivisi da Groupe PSA, la cui sensibilità sul tema della mobilità sostenibile è dimostrata dal lancio di due vetture elettriche già nel 2010, e la successiva disponibilità di van commerciali 100% elettrici.



Uno sviluppo che oggi vede nuovi protagonisti, come DS3 Crossback E-Tense, Peugeot e-208, Opel Corsa-e.



Ma l'elettrificazione si esprime anche attraverso la tecnologia ibrida Plug-in di DS7 Crossback, Peugeot 3008, 508 Fastback e SW, per finire con Opel Grandland X. Vetture in arrivo ad inizio 2020, mentre entro il successivo anno l'elettrificazione riguarderà il 50% di tutte le gamme di Groupe PSA, per poi raggiungere il 100% entro il 2025. Nell'universo di Groupe PSA, le vetture elettriche nascono con servizi aggregati e formulati, come la formula Free2Move che consente di gestire la mobilità in base al consumo effettivo del veicolo.